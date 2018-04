En faveur d’un meilleur contrôle des dépenses à Sainte-Catherine

À la mairesse Jocelyne Bates et au conseil municipal,

Je veux prendre ce moment pour vous féliciter pour votre règlement 817-17 (code d’éthique et de déontologie). Aussi, j’adresse mes félicitations aux jeunes membres du conseil de la Ville de Sainte-Catherine qui ont été élus par acclamation lors de la dernière élection.

Permettez-moi par ailleurs de vous parler du feuillet d’information qui a été livré aux citoyens en même temps que le budget 2018. Vous invitez les gens à sélectionner l’option de recevoir leur prochain compte de taxes de manière électronique. Or, je veux vous signaler que plusieurs propriétaires âgés aiment recevoir leur compte par la poste afin de pouvoir le regarder et le lire attentivement. De plus, certains d’entre eux avalent les hausses de taxes difficilement.

Je vous invite à avoir un peu d’empathie. Ça ne coûte pas cher et ça va aider grandement notre collectivité.

Par ailleurs, je veux vous parler de la reconstruction de la rue Centrale, un projet structurant pour l’ensemble de la communauté. Ce projet me semble similaire à celui des rues Jogues et Union. Je suis pratiquement certain que ces rues coûtent plus cher à entretenir l’été et à déneiger l’hiver.

Je comprends que la subvention de 1,9 M$ est très attrayante, mais la rue Centrale va malgré tout coûter très cher aux citoyens. Un peu plus de consultation est souhaitable.

J’ose espérer un meilleur contrôle des dépenses à Sainte-Catherine.

Marcel Thibeault

Ville de Sainte-Catherine