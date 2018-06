Le FC Sélect Rive-Sud s’entraînera à Sainte-Catherine

Crédit photo : graieuseté

L’équipe féminine de soccer semi-professionnelle de Longueuil, le FC Sélect Rive-Sud, dont fait partie la Laprairienne Alice Dion-Osecic, tiendra son 3e entraînement public au terrain synthétique du Collège Charles-Lemoyne à Sainte-Catherine, le 19 juillet, à 19h.

C’est dans le but de promouvoir le soccer chez les jeunes filles, de créer des liens entre les amateurs que l’équipe de 25 joueuses tient ce genre d’activité. Le club se promène un peu partout sur la Rive-Sud. Le premier entraînement s’est tenu à Saint-Julie, et le second, au parc Poly-Aréna de Brossard, le 21 juin.

À Brossard, les jeunes filles ont participé à quatre ateliers animés par les joueuses et les entraîneurs, en plus de prendre part à deux petits matchs.

À Sainte-Catherine, la participation à l’entraînement public sera réservée aux joueuses du Club de soccer Roussillon.

Par ailleurs, l’équipe ne dispute pas ses matchs locaux sur un seul terrain, de manière à augmenter sa visibilité et permettre au maximum d’amateurs de soccer d’admirer son calibre de jeu. Le prochain match du FC Sélect se tiendra le 7 juillet à 18h, au terrain Élie Saab 2 de Boucherville.

Le FC Sélect en est qu’à sa première année d’existence. Alice Dion-Osecic, 19 ans, est fière d’en faire partie.

«C’est le plus haut niveau qu’une femme de mon âge peut atteindre au soccer. C’est très compétitif», a-t-elle confié au Reflet il y a quelques semaines.