FCA annonce plusieurs grosses nouveautés… et la survie de Chrysler

Article par Le Guide de l’auto

La haute direction de Fiat Chrysler Automobiles a présenté aujourd’hui en Italie son plan d’affaires quinquennal 2018-2022 et, tel qu’anticipé hier, de très gros changements vont se produire au sein de la compagnie. Voici un résumé…

Jeep

Le lancement d’un VUS à trois rangées de sièges est finalement reporté à 2020 et il portera bel et bien le nom de Wagoneer. Au début de la même année, Jeep commercialisera aussi un Cherokee Deserthawk axé sur la performance dans le sable et la vitesse hors route – idéal pour ceux qui trippent Baja.

Le Renegade et le Cherokee seront redessinés et nous verrons enfin la camionnette Jeep Scrambler tant attendue (basée sur le Wrangler). Des véhicules autonomes de niveau 3 sont prévus pour 2021 et pas moins de huit modèles hybrides rechargeables se dressent à l’horizon, dont un Wrangler PHEV. En fait, il y a aura des versions branchables de tous les véhicules Jeep.

Ram

Avec Ram, le constructeur veut attaquer plus de marchés mondiaux. En Amérique du Nord, un Ram 2500/3500 redessiné sera présenté à Détroit l’an prochain, équipé du moteur diesel le plus puissant de la catégorie, promet-on. Puis, d’ici 2022, une version de série du Ram Rebel TRX sera lancée pour concurrencer directement le Ford F-150 Raptor, tandis qu’un camion intermédiaire refera surface 11 ans après l’abandon du Dakota en 2011, ripostant ainsi au futur Ford Ranger. Le fourgon compact Promaster City sera pendant ce temps remodelé.

Maserati

La voiture sport Alfieri verra finalement le jour, et ce, en versions hybride, hybride rechargeable et électrique, cette dernière s’attaquant directement à Tesla. La berline Quattroporte et le VUS Levante seront redessinés, le second se voyant accompagné d’un nouveau petit frère de taille intermédiaire (le nom reste inconnu). Surtout, on retient que Ferrari fournira toutes les motorisations des véhicules Maserati dans le futur.

Alfa Romeo

D’ici 2022, la marque lancera deux autres VUS : un plus petit et un plus grand que le Stelvio. Bien qu’une grande berline ne semble pas faire partie des plans, on peut rêver à la supervoiture 8C et à la sportive GTV qui s’en viennent. La première aura un châssis en fibre de carbone et un V6 biturbo développant plus de 700 chevaux, apparemment, tandis que la seconde exploitera une mécanique hybride de plus de 600 chevaux avec un rouage intégral. Toute la gamme d’Alfa Romeo bénéficiera d’ailleurs des efforts d’électrification de FCA et des modèles autonomes de niveaux 2 et 3 figurent dans les plans aussi.

Voitures autonomes

FCA veut atteindre l’autonomie quasi-totale (niveau 4) d’ici 2023. Dans cette optique, le constructeur poursuivra son alliance avec Waymo.

Et les autres?

La présentation du plan 2018-2022 de FCA ne comprenait rien sur Fiat, Dodge et Chrysler, car la compagnie disait vouloir se concentrer sur ses marques mondiales. Néanmoins, le PDG Sergio Marchionne affirme ne pas croire que Fiat puisse survivre en Amérique du Nord. Reste à voir quand le retrait de la marque se fera.

Du côté de Chrysler, la rumeur voulait qu’elle soit abandonnée aussi, mais Marchionne a confirmé qu’elle avait un avenir en Amérique du Nord, essentiellement grâce à la Pacifica.

Nous continuerons de suivre les annonces et l’évolution des choses pour vous tenir au courant le plus rapidement possible.