FCA : des véhicules à haute performance électrifiés d’ici cinq ans

Article par William Clavey

LAS VEGAS (Nevada) – C’est lors d’une entrevue privée, qui a eu lieu directement au kiosque FCA du salon de SEMA 2018, que Pietro Gorlier, le directeur des opérations chez Mopar, nous a fait part de ses projets en matière d’électrification.

« L’âme Mopar doit demeurer intacte »

Dès que l’on a commencé à lui parler d’électrification, l’Italien fort sympathique a tout simplement souri, comme s’il voyait venir la question.

Et avec raison! Bien que l’apparition de monstres à essence comme le Hellephant, récemment dévoilé à SEMA, soit rigolo et, on va se le dire, très cool, Dodge devra inévitablement s’adapter aux technologies propres de demain.

Gorlier n’a pas voulu se prononcer sur une date exacte, ni sur le genre de véhicule dont il s’agirait, mais il a déclaré que d’ici cinq ans, « il y aura un véhicule à haute performance équipé d’une technologie électrique qui sera présenté ici, à SEMA ».

Pour lui, ce qui est le plus important dans cette transition verte, est de maintenir l’image Mopar intacte et continuer la lancée de l’équipementier interne comme leader en matière de performance, sans perdre son identité phare qui l’a rendu si populaire aux yeux des passionnés.

Aurons-nous affaire à une division semblable à la relation Polestar / Volvo, qui injectera des composantes électriques aux véhicules FCA afin d’augmenter leurs performances? Gorlier n’a pas voulu commenter à ce sujet, mais il avoue que quelque chose du genre ne serait pas impossible.

Pietro a également parlé d’intégrer des technologies électriques à d’autres véhicules FCA, comme la gamme Jeep, et de l’exploiter pour augmenter les performances et la polyvalence des véhicules hors route.

Pourtant, FCA possède la technologie avec la Chrysler Pacifica hybride rechargeable et le système eTorque du Ram 1500 et du Jeep Wrangler. Il ne serait pas surprenant de voir apparaître ces technologies sur les Dodge Charger et Challenger dans un avenir rapproché.