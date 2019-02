FCA dévoile les Ram 1500 Classic Warlock 2019 et Ram Heavy Duty 2019 à Toronto

Article par Michel Deslauriers

Fiat Chrysler Automobiles introduit deux nouvelles camionnettes sur le marché canadien, et elles sont à l’affiche au Salon de l’auto de Toronto.

Le Ram Heavy Duty 2019 est une version grandement modifiée du camion robuste de la compagnie. Il profite d’un nouveau design, une suspension et des freins révisés ainsi que de nouvelles technologies, mais une chose n’a pas changé – une excellente capacité de remorquage.

De série, il est équipé d’un V8 HEMI de 6,4 litres développant 410 chevaux et un couple de 429 livres-pied, géré par une boîte automatique à huit rapports. Par contre, pour des capacités maximales, il est sage d’opter pour le six cylindres turbodiesel Cummins de 6,7 litres qui déballe 400 chevaux et un couple massif de 1 000 livres-pied. Avec ce dernier, le Ram HD 2019 peut remorquer jusqu’à 15 921 kilogrammes ou 35 100 livres.

Bien que FCA ait introduit la nouvelle génération de la camionnette Ram 1500 2019, le modèle antérieur est toujours disponible cette année en tant que 1500 Classic. Pour lui donner un peu de visibilité, le constructeur a concocté le Ram 1500 Classic Warlock, qui rend également hommage aux camions Dodge Warlock sortis de l’usine dans les années 70.

Basé sur la déclinaison SLT, cette nouvelle variante reçoit la grille de calandre et le lettrage RAM au hayon de la version Rebel, des parechocs noircis, une suspension relevée d’un pouce, des roues en alliage semi-reluisant de 20 pouces, des marchepieds noirs et des graphiques Warlock. Les acheteurs peuvent également choisir un capot sport en option. L’équipement de série comprend un protège-caisse vaporisé, un garnissage de sièges en tissu gris, un sonar de recul, un volant gainé de cuir et un système multimédia Uconnect avec écran tactile de 8,4 pouces et navigation.

Le Ram 1500 Classic Warlock 2019 est disponible en configurations Quad Cab et Crew Cab, avec le choix d’un V6 de 3,6 litres avec 305 chevaux et un V8 de 5,7 litres avec 395 chevaux. Une boîte automatique à huit rapports et un rouage à quatre roues motrices figurent sont inclus. La camionnette sera mise en vente au Canada ce printemps, à un prix de départ de 51 715 $ avant les frais de transport et de préparation.