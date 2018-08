FCA lance un rappel visant le hayon de ses camionnettes RAM

Article par William Clavey

Comme si le décès du PDG de l’entreprise, Sergio Marchionne ainsi qu’un énorme rappel visant le régulateur de vitesse de ses véhicules n’étaient pas assez, le conglomérat italo-américain FCA demande un autre rappel visant un hayon potentiellement défectueux sur ses camionnettes RAM.

Au Canada, on parle de plus de 260 000 véhicules concernés, pour un total de 1 454 345 véhicules affectés en Amérique du Nord. Le rappel vise principalement les camionnettes RAM 1500, 2500 et 3500 commercialisées entre l’année modèle 2015 et 2017. Selon la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), les camionnettes équipées d’un hayon à verrouillage électronique sur les caisses de 5,7 pieds et 6,4 pieds peuvent être victimes d’une défaillance majeure faisant en sorte que le hayon puisse s’ouvrir lorsque le véhicule est en mouvement, laissant tomber des objets sur la chaussée, pouvant causer un grave accident.

FCA a lancé sa propre enquête au sujet de ce problème suite à des plaintes de clients. En date du 13 juillet 2018, le constructeur avoue avoir réparé 5 643 hayons défectueux sous garantie. Le rappel en question a été lancé le 19 juillet 2018 et devrait se rendre chez les propriétaires concernés cette semaine, si cela n’a toujours pas été fait.

Évidemment, comme c’est le cas avec tous les rappels, il est possible pour les consommateurs de s’informer directement auprès de leur concessionnaire afin d’obtenir de plus amples renseignements.