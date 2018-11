FCA persiste avec son Fiat 500X 2019 : voici la nouvelle génération

Article par Sylvain Raymond

Malgré des ventes très faibles, FCA ne compte pas se départir du Fiat 500X. Au contraire, le constructeur profite du Salon de l’auto de Los Angeles afin de présenter la dernière génération de son VUS sous-compact à rouage intégral, qui rivalise notamment avec le Mazda CX-3, le Honda HR-V et le Buick Encore.

Côté style, on a revu légèrement l’avant du véhicule en y incorporant une nouvelle grille ainsi que des feux et phares de jour à DEL. On lui a insufflé un peu de modernisme, mais il conserve toujours les lignes typiques de l’emblématique modèle Cinquecento. On aime la 500X pour ses lignes hors du commun et ses coloris plus éclatés, et on en rajoute pour 2019 avec trois nouvelles couleurs extérieures, soit le bleu Italie, vert Vibrante et triple couche ivoire Milano.

Un seul moteur maintenant, le rouage intégral de série

Sous le capot, on a remplacé ses deux moteurs par un tout nouveau quatre cylindres 1,3 litre turbocompressé et à injection directe qui développe une puissance de 177 chevaux pour un couple de 210 lb-pi, soit des chiffres beaucoup plus éloquents que par le passé. Ce moteur, qui profite de la technologie d’actionnement des soupapes MultiAir, comprend également un système d’arrêt/redémarrage automatique, optimisant son économie de carburant.

Le rouage intégral figure désormais de série pour toutes les versions, tout comme la boîte automatique à neuf rapports. On propose également un système de modes de conduite qui permet de personnaliser l’expérience de conduite grâce à trois modes différents, Auto, Sport et Traction +.

Proposé à un prix de détail suggéré par le fabricant de 31 995 $ avant les frais de transport et de préparation, le Fiat 500X 2019 sera vendu en trois versions, Pop, Trekking et Trekking Plus. Il sera commercialisé au printemps 2019.