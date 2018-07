Une femme blessée gravement dans une collision à Franklin

Crédit photo : Archives

Une femme âgée dans la fin-soixantaine a subi des blessures qui font craindre pour sa vie, à la suite d’une collision survenue le 12 juillet, en matinée, sur la route 201 à Franklin.

Selon la sergente Ingrid Asselin, l’accident s’est produit vers 7h30 à la hauteur du Rang des Savary, au sud du Camping Lac des pins.

«Il s’agit d’un automobiliste seul à bord de son véhicule qui a dévié de sa route pour aller percuter un autre véhicule qui venait en sens inverse», raconte la policière.

Le conducteur fautif, tout comme l’homme qui prenait place dans le second véhicule n’ont pas été blessés sérieusement. Toutefois, la passagère de ce dernier a subi des blessures qui, même si elles n’étaient pas apparentes à l’arrivée des secouristes, se sont néanmoins avérées plus graves que prévues. La dame a été conduite l’hôpital par le personnel ambulancier.

La route 201 a été fermée dans le secteur afin de permettre aux enquêteurs en scène de collision de recueillir des informations supplémentaires. On souhaite aussi déterminer les raisons qui ont amené le conducteur à dévier de sa voie de circulation. On sait toutefois que l’alcool n’est pas en cause dans cet événement.