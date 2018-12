Fenplast encourage les saines habitudes de vie et Leucan

Crédit photo : Gracieuseté

Depuis 2012, l’entreprise de portes et fenêtres Fenplast, dont le siège social est à Candiac, contribue à amasser des fonds pour l’organisme Leucan.

Les employés de la compagnie sont notamment invités à participer à l’activité Courir pour Leucan qui se tient chaque année au RécréoParc à Sainte-Catherine.

En 2017, l’entreprise a également tenu une journée portes ouvertes lors de laquelle plus de 400 employés, famille et amis ont récolté 15 500$ pour cette cause.

Fenplast prend également soin de la santé de ses employés, puisqu’elle a mis en place une série d’initiatives qui prônent les saines de habitudes de vie auprès de tous les membres de l’entreprise.

Ainsi, les employés sont encouragés à pratiquer diverses activités physiques comme la course à pied, la marche en montagne et le vélo. Ils peuvent assister à des ateliers notamment sur les façons de cesser de fumer.