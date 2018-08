Les fermes de la région ouvrent leurs portes

Crédit photo : Gracieuseté - UPA Montérégie

Dix-neuf fermes de la Montérégie seront ouvertes gratuitement le 9 septembre dans le cadre de la 16e édition de l’événement Portes ouvertes sur les fermes.

«Cette grande fête agricole est une occasion en or pour nos concitoyens de rencontrer des familles agricoles dévouées. Venez découvrir la grande variété de produits que nous savons faire ici, en Montérégie», a mentionné Christian St-Jacques, président de l’UPA Montérégie instigateur de cet événement.

Près de 30 000 visiteurs sont attendus dans la région, de 10h à 16h. Visite des fermes, dégustations de produits locaux, démonstrations agricoles, rencontres avec des experts et jeux pour toute la famille sont prévus. Beau temps, mauvais temps, les citoyens pourront célébrer dans une ambiance conviviale l’agriculture qui les entoure quotidiennement.

L’entreprise Vignoble Vertefeuille à La Prairie fait partie des 19 établissements que le public pourra visiter.

La description des fermes, les activités offertes, des trajets personnalisés et bien plus sont disponibles en téléchargeant l’application mobile de l’événement ou sur le www.portesouvertes.upa.qc.ca.

Concours photo et vidéo

Les visiteurs pourront également en profiter pour croquer sur le vif leurs plus beaux clichés et participer au tout nouveau concours photo/vidéo de l’UPA Montérégie.

Plus de 1 800$ en prix sont à gagner. Les participants doivent transmettre leurs fichiers au plus tard le 16 septembre parmi les cinq catégories suivantes : Jeune photographe (10 ans et moins), Vidéo rurale (11-17 ans), Famille agricole, Animaux en folie et Paysage bucolique. (D.P)

(Source : UPA Montérégie)