Fermeture complète de l’A10 Ouest entre l’A30 et le pont Champlain ce week-end

Dans le cadre de la construction du projet de corridor du nouveau pont Champlain, Signature sur le Saint-Laurent souhaite aviser les usagers de la route d’une entrave majeure de l’autoroute 10 Ouest à Brossard durant la fin de semaine du 8 juin. Elle permettra ainsi de mettre en place une déviation de l’autoroute 10 afin de réaliser les approches du nouveau pont Champlain.

Voici le détail des entraves qui prendront place :

Fermeture de l’autoroute 10 en direction ouest entre la sortie n° 11 – Autoroute 30 / Vaudreuil-Dorion / Sorel-Tracy et l’entrée en provenance de la route 132 de vendredi 22 h à lundi 5 h ;

À noter que le réseau local jusqu’au boulevard Taschereau demeurera accessible par les voies de desserte.

Les usagers sont invités à privilégier l’utilisation des ponts Honoré-Mercier et Jacques-Cartier ainsi que le pont tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine afin d’accéder à Montréal durant la fin de semaine.

Pour accéder au stationnement du Grand Prix du Canada, un itinéraire via le pont Champlain sera mis en place via l’autoroute 30 ouest, le boulevard Matte et la route 132 est.

Fermeture des accès au pont Champlain depuis la route 132 dans la nuit du dimanche 20h au lundi 5h ;

Entrave majeure sur l’A15 Sud à Montréal également ce week-end

Toujours dans le cadre de la construction du projet de corridor du nouveau pont Champlain, Signature sur le Saint-Laurent souhaite aviser les usagers de la route d’une entrave majeure de l’autoroute 15 Sud à Montréal durant la fin de semaine du 8 juin 2018. Elle permettra ainsi de mettre en place une déviation pour les travaux de réhabilitation du collecteur de La Vérendye durant une période prévue de juin à septembre.

Voici le détail des entraves qui prendront place de vendredi 22 h à lundi 5 h :

Fermeture de l’A15 Sud en direction sud entre l’échangeur Turcot et l’entrée en provenance du boulevard Gaétan-Laberge ;

Fermeture des accès à l’A15 Sud entre l’échangeur Turcot et l’entrée en provenance du boulevard Gaétan-Laberge ;

Fermeture de l’entrée de l’A15 Sud en provenance de l’avenue Girouard.

Il est également fortement suggéré de consulter le site web du MTQ www.quebec511.info avant de prendre la route, ou suivre le compte Twitter @Qc511_Mtl pour des informations concernant toutes les entraves du réseau autoroutier de la grande région de Montréal. Enfin, les usagers du transport en commun peuvent consulter le site de la STM ou du RTL pour vérifier l’impact sur leur itinéraire et les arrêts de bus.

(Source : Signature sur le Saint-Laurent)