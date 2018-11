Fermeture à venir de la route Édouard-VII à Saint-Philippe

Crédit photo : Ville de Saint-Philippe

La Ville de Saint-Philippe informe qu’elle a mandaté la compagnie Terrassement Limoges inc. afin de procéder à des travaux de stabilisation des berges de la rivière Saint-Jacques. Ces travaux permettront de rouvrir la circulation sur la route Édouard-VII dans les deux directions.

Cette intervention occasionnera la fermeture de la route Édouard-VII vis-à-vis le numéro civique 3585 du 3 au 14 décembre.

Il est à noter que les autobus scolaires et les véhicules d’urgence seront autorisés et pourront accéder à la route Édouard-VII sur toute sa longueur.

Le détour se fera par la montée Signer, le rang Saint-Marc et la montée Monette pour les véhicules. Pour les camions, le chemin de détour se fera via la Montée Saint-Jacques, l’autoroute 15 et la montée Monette.

(Source : Ville de Saint-Philippe)