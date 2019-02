Fermeture de routes en raison de la poudrerie

Crédit photo : Le Reflet - Erick Rivest

MISE À JOUR À 15h21 :

La Régie intermunicipale de police vient de publier une mise à jour des routes actuellement fermées.

Rang Saint-Pierre, entre Saint-Constant et Saint-Rémi

Rang Saint-André, entre Candiac et Saint-Jacques-le-Mineur

Rue Principale, Saint-Mathieu

Montée de la Petite-Côte, Saint-Mathieu

Chemin de la Petite-Côte, Saint-Mathieu

Montée Monette, Saint-Mathieu

Édouard VII, entre Saint-Philippe et Saint-Jacques-le-Mineur

Rang Saint-Claude à Saint-Philippe

À ces fermetures, s’ajoute celle de l’autoroute 15 à Saint-Mathieu.

Le vent, la poudrerie et la chaussée glacée rendent les conditions routières de plus en plus difficiles. Plusieurs accidents et sorties de route ont été répertoriés.

D’autres routes fermées

Une partie de la route 132 a été fermée dans le Haut-Saint-Laurent. Deux accidents s’y sont produits. L’un à Saint-Stanislas-de-Kostka et un second à Sainte-Barbe. La visibilité serait nulle dans le secteur en raison des fortes rafales qui balaient les champs avoisinants. La Sûreté du Québec n’avait aucune indication quant à l’été des automobilistes qui auraient subi des blessures.

La route 209 est fermée dans les deux directions, a annoncé Québec511 vers 11h15. Ce, en raison de la chaussée glacée et la visibilité nulle.

La visibilité est réduite sur l’autoroute 30 entre Saint-Constant et Candiac.

Mise à jour : la route 138 a été fermée, à 12h50, entre Mercier (rue Lalonde) et Sainte-Martine, en raison de la poudrerie et de la visibilité nulle par endroits, a annoncé Ville Mercier sur son compte Facebook.

Accident à Saint-Isidore impliquant trois véhicules

Un accident est survenu sur la Montée Saint-Régis, à Saint-Isidore, lundi, à 13h.

Selon nos informations, l’incident s’est produit près de l’adresse civique 402.

Québec 511 indique que la route 209 vers Saint-Rémi est fermée. Les pompiers ont dû passer par l’autoroute 30 pour se rendre sur les lieux.

Les conditions routières ne sont pas idéales. Plusieurs sorties de route ont aussi été signalées aux pompiers de Mercier.

(Avec Éric Tremblay – Michel Thibault – Valérie Gagnon)