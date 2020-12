Fermeture des restaurants : Christian Dubé assume

À l’occasion d’une mêlée de presse, le 10 décembre, le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé est revenu sur les propos de Horacio Arruda qui a affirmé que la fermeture des restaurants n’était pas une recommandation de la Santé publique.

«J’assume toutes les décisions qu’on a prises au cours des derniers mois. Et je demande à l’opposition: où serait-on aujourd’hui si on n’avait pas fermé les bars et les restaurants »?», lance Christian Dubé.

Rappelons que le directeur national de la Santé publique avait déclaré en commission parlementaire le 9 décembre qu’il était confortable avec la décision «… mais ça n’aurait pas été notre premier scénario».

Article de Stéphane Lévesque, L’Hebdo Journal, Initiative de journalisme local