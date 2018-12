Fermeture du Club de golf Saint-Polycarpe

Crédit photo : Journal Saint-François - Archives

Les clubs de golf Banlieue Ouest annoncent une réorganisation de leurs activités qui aura dorénavant pour effet de concentrer les efforts sur deux terrains à compter de 2019. Le 18 trous de Saint-Polycarpe va cesser ses opérations.

Le président du Club de golf St-Zotique Inc., Daniel Pilon, pense que cette décision saura offrir une meilleure santé financière et en assurer sa pérennité au fil des générations. De plus, la concentration des activités, principalement sur un terrain, rajoutera de la «vie au club», écrit-il.

En entrevue téléphonique, l’homme d’affaires parle d’une réorganisation des activités de l’entreprise et rappelle que celle-ci demeure en excellente santé financière.

Il mentionne que l’entreprise vivait aussi un manque de personnel pour satisfaire la demande des clients.

La perte de ce terrain pour les membres sera réglée puisqu’un accès au parcours de Rivière-Beaudette sera accordé. Il ajoute qu’un plan de modification du parcours de Saint-Zotique sera effectué pour l’allonger et le rendre plus compétitif.

L’implantation d’un service d’entreposage de sac de golf et le centre de performance qui sera entièrement opérationnel au printemps prochain sont les autres étapes qui s’ajoutent pour l’année à venir.

«Une telle restructuration devait avoir lieu pour continuer les opérations fructueuses des deux autres entités, écrit-il dans un communiqué. Le résultat d’un plan d’affaire réfléchi et structuré.»

«Je vous le répète, c’est une décision d’affaire qui a dû être prise. Je veux continuer d’opérer un golf en santé, c’est tout ce que je connais. » – Daniel Pilon, président, Club de golf St-Zotique Inc

Les membres obtiendront un crédit au bar. Différentes options de remboursement ou de crédit de bar sont offertes aux membres qui avaient payés le supplément pour Rivière-Beaudette ou qui ne désireraient plus faire partie de ces clubs de golf. Il faut signifier ses intentions auprès du club de golf avant le 8 décembre.

«Maintenant, j’espère que vous comprendrez bien la situation et que je peux compter sur votre appui dans cette décision, termine M. Pilon. Je passe plus de 80 heures par semaine avec vous et vous faites partie de notre famille. »

Le golf de Saint-Polycarpe avait été fondé en 1971 par la famille Ravary; les frères Pilon, Luc, Jean-Denis et Alain, en avaient fait l’acquisition en 1980.

À LIRE SUR LE MÊME SUJET :

Projet de sauvetage du Club de golf Candiac