VIDÉO – Fermeture d’une partie de l’autoroute 30 dans les deux directions

Québec 511 a annoncé sur Twitter à 15h30 que le tronçon de l’autoroute 30 est présentement fermé dans les deux directions entre Saint-Constant/Sainte-Catherine et Candiac en raison de la météo. Les conditions routières y sont trop difficiles en ce moment.

Le Reflet a également appris qu’un camion lourd a fait une mise en portefeuille sur l’autoroute 730 à la hauteur de la montée Saint-Régis, en fin d’après-midi, en direction de la route 132.

Un peu plus tôt aujourd’hui, la route 209 a aussi été fermée complètement en raison de trois sorties de route impliquant des véhicules lourds.

Patrouilles de retenue

Dans un communiqué envoyé en fin d’après-midi, la Sûreté du Québec laisse savoir qu’elle a «augmenté la présence policière dans les secteurs névralgiques afin d’intervenir rapidement sur les lieux des collisions et sorties de route» en raison des conditions météorologiques qui perturbent le réseau routier.

«Présentement, la circulation est au ralenti en raison d’une visibilité presque nulle à certains endroits. Les policiers de la Sûreté du Québec, notamment au niveau du réseau autoroutier, effectuent de la patrouille de retenue pour faire ralentir la circulation. Cette mesure est mise en place afin d’assurer la sécurité des usagers de la route et prévenir les collisions, dit-elle. Il est donc demandé aux conducteurs de ne pas dépasser les véhicules des policiers lorsqu’ils effectuent de la patrouille de retenue.»

La SQ demande aux conducteurs de redoubler de prudence et d’adapter leur conduite en réduisant leur vitesse et en conservant une distance sécuritaire entre les véhicules. Elle laisse savoir que les policiers peuvent émettre des constats d’infraction à ceux qui n’adaptent pas leur vitesse aux conditions climatiques et routières même s’ils respectent la limite de vitesse indiquée. En vertu du Code de la sécurité routière, un conducteur doit réduire sa vitesse lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes.