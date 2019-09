(Le Courrier du Sud)

Une déviation des voies de circulation entraînera des fermetures de nuit de l’autoroute 10 et de bretelles dans l’échangeur des autoroutes 10 et 30, le 3 septembre de 21h au lendemain à 5h, et le 4 septembre de 21h au lendemain à 5h.

En direction ouest, la voie de desserte et des voies rapides de l’autoroute 10 en direction ouest à la hauteur de l’autoroute 30 seront complètement fermés.

Cela implique la fermeture de la bretelle de sortie de l’autoroute 30 en direction ouest vers l’autoroute 10 en direction ouest. La fermeture de la bretelle de sortie de l’autoroute 30 en direction est vers l’autoroute 10 en direction ouest est aussi prévue.

Les chemins de détour seront balisés à l’aide de panneaux de signalisation. Lorsque la déviation sera effectuée, les deux voies de circulation seront réduites à 3,2 m.