Fermetures de routes et conditions difficiles

Crédit photo : Depositphotos - Archives

La poudrerie et les vents rendent la conduite difficile sur les routes en Montérégie, en ce dimanche de tempête. La visibilité est nulle à plusieurs endroits sur les autoroutes et certains rangs et chemins sont fermés à la circulation dans le Roussillon.

La route 209 à Saint-Constant est complètement fermée à la circulation, de la montée de la Saline et du rang Saint-Pierre, jusqu’à Saint-Rémi, «de façon définitive», indique Patrick Boucher, sergent à la Régie intermunicipale de police Roussillon.

Il laisse savoir qu’il y a eu plusieurs sorties de route, dont celle d’une déneigeuse. Il n’y a pas eu de blessé. La montée Saint-Claude est aussi fermée à Saint-Philippe.

«Ailleurs, c’est praticable pour le moment», indique M. Boucher, rejoint aux alentours de 9h30, dimanche.

Selon Québec 511, la visibilité est nulle et la chaussée est enneigée sur l’autoroute 15, de Candiac à la frontière des États-Unis. Il y a présence de lames de neige. La situation est la même de Candiac au pont Champlain.

La visibilité est réduite de Châteauguay à la jonction des autoroutes 30 et 730 à Saint-Constant, jusqu’à Sainte-Catherine et jusqu’à la jonction des autoroutes 15 et 30, puis jusqu’à la jonction des autoroutes 10 et 30, à Candiac. À ces endroits aussi, Québec 511 indique la présence de lames de neige.

Sur l’autoroute 104, la visibilité est nulle de La Prairie à Saint-Jean-sur-Richelieu et les lames de neiges sont aussi présentes. Aux alentours de 9h30, Québec 511 indiquait une entrave mineure à Saint-Philippe, sur le rang Saint-André, entre les montées Monette et Saint-Jacques.