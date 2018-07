Festival de musique pour l’autisme : une famille s’envolera vers Paris

Crédit photo : Pixabay

Le bistro du Marché des jardiniers à La Prairie présente cet été des spectacles musicaux dont les profits seront versés à l’organisme Autisme Montérégie.

Les dons récoltés permettront notamment à une famille de quatre personnes dont un des enfants est atteint d’autisme de s’envoler pour Paris, le 11 avril 2019. Les gagnants pourront séjourner dans la ville lumière durant une semaine. Le voyage inclut deux jours à Disneyland Paris, ainsi qu’une excursion à bord d’un bateau-mouche sur la Seine.

«La famille gagnante va être reçue par la déléguée officielle à Paris, Line Beauchamp pour un cocktail», a indiqué François Martel, organisateur de l’événement aux côtés de l’organisme Autisme Montérégie.

Figure bien connue dans la région, le Candiacois s’investit depuis plusieurs années pour la cause de l’autisme en mettant sur pied différents événements caritatifs.

Admissibilité

Pour participer, les familles doivent être membres d’Autisme Montérégie et résider sur le territoire montérégien. Les inscriptions se terminent le 17 septembre à 16h. Pour participer, on doit faire parvenir son nom, ainsi qu’un bref mot signifiant la raison pour laquelle sa famille devrait vivre cette semaine de rêve à Paris. Le tout avec l’adresse civique complète et numéro de téléphone à administration@autismemonteregie.org.

La confirmation de la lecture du courriel constitue la preuve d’inscription de chacune des familles participantes. Le tirage s’effectuera dans les locaux de l’organisme, situés au 775, boulevard Sainte-Foy à Longueuil, le vendredi 21 septembre, à 13h.

Artistes présents au bistro

Les 2 et 9 août à 20h, la formation Les années Cat Stevens sera sur la scène du bistro du Marché des jardiniers. Les 3, 4, 10 et 11 août, tournée d’adieu de Shawn Philipps à 20h30. Pour de plus amples renseignements: 514 267-2936.