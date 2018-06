Une fête pour célébrer le voisinage

Crédit photo : fetedesvoisins.qc.ca

Depuis 2006, la Fête des voisins est célébrée le premier ou second samedi du mois de juin partout au Québec. C’est le 9 juin que l’événement a lieu cette année.

Cette célébration provinciale est née d’une initiative du Réseau québécois de villes et villages en santé et devient de plus en plus populaire. L’événement vise à réunir le voisinage pour créer et entretenir des liens dans la communauté.

Le site officiel de la Fête des voisins répertorie les événements organisés par les municipalités et citoyens qui s’inscrivent en ligne afin de promouvoir leurs activités. Chaque année, cette inscription peut se faire avant le 30 avril pour quiconque souhaite organiser une fête.

Saint-Mathieu

Pour célébrer, la Fête des voisins, la Municipalité de Saint-Mathieu organise un BBQ communautaire en invitant les citoyens à apporter leurs chaises et leur lunch. Un piano public sera inauguré par la même occasion et les ventes-débarras seront autorisées cette fin de semaine. Cette activité 3 en 1 aura lieu devant l’église et ancien presbytère au 288 rue principale.

La Prairie

Une fête est organisée par un citoyen, Didier Dervieux, sur l’avenue Jacques Martin à La Prairie, dès 16h. Des jeux pour les enfants, un apéritif convivial et un repas partagé sont au programme. Un croissant de rue sera fermé pour l’occasion, une mesure autorisée par la Ville.

«Nous avons fait le tour d’un peu plus de 60 maisons et familles pour les inviter et avons créé un groupe Facebook pour suivre et informer tout le monde. Pour une première fois, nous attendons environ 40 personnes», se réjouit M. Dervieux.