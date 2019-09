Fête de l’abondance : plus de 2 000 personnes malgré la pluie

Plus de 2 000 personnes ont participé à la Fête de l’abondance célébrant les produits du terroir, le 7 septembre, à La Prairie. Bien que la météo ait été capricieuse à certains moments de la journée, ce second rendez-vous de fin d’été a été un succès, selon la Ville.

Les visiteurs ont déambulé sur la Ruelle des saveurs et dégusté des épis de blé d’Inde tout au long de la journée. Ils ont également pu assister au spectacle Le Pique-nique et découvrir le Pound Fitness. Les jeunes n’étaient pas en reste; des athlètes de BMX ont fait une démonstration et signé des autographes.

«Le fait que les gens se soient déplacés en si grand nombre malgré la pluie confirme leur intérêt pour cette fête!, lance le maire Donat Serres. Nous sommes très fiers de la réponse des citoyens et nous remercions tous ceux qui ont collaboré à l’organisation de cet événement. Continuons d’encourager nos producteurs locaux pour favoriser l’économie de chez nous.»

Patrice Michaud soulève la foule

La pluie avait cessé lorsque Patrice Michaud est monté sur scène, en fin de journée. En plus de présenter ses pièces à succès, le chanteur est sorti de son répertoire en interprétant notamment une chanson de Van Halen et une de style country. Il a également raconté des anecdotes de tournée.

La soirée s’est conclue avec des feux d’artifices.

La programmation a été maintenue dans son intégrité à quelques exceptions près.