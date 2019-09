Fête du Travail: 122 accidents avec blessés et 6 collisions mortelles sur le territoire de la SQ

La Sûreté du Québec (SQ) a dévoilé le bilan routier du long congé de la fête du Travail. Les policiers ont rapporté un total de 122 collisions avec blessés et 6 collisions mortelles. Aucune collision mortelle n’est survenue en Montérégie. L’an passé, à la même période, il y a eu 165 collisions avec blessés et 5 collisions mortelles.

Les patrouilleurs ont intensifié leurs interventions sur le réseau routier afin d’assurer la sécurité des usagers durant une période de fort achalandage sur les routes du Québec. Malgré les mesures de sensibilisation, les policiers ont signifié plus de 6000 constats d’infraction, dont plus de 4100 constats pour des excès de vitesse. Le comportement demeure surreprésenté dans les principales causes de collisions mortelles ou avec blessés. Outre l’excès de vitesse et la conduite imprudente, les comportements visés étaient la distraction au volant et la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux.

Lors des 267 contrôles routiers mis en place sur le territoire durant cette période, les policiers ont procédé à l’arrestation de 84 personnes pour capacité de conduite affaiblie par l’alcool, les drogues ou une combinaison des deux.

La SQ rappelle que la première cause de collisions demeure la personne derrière le volant. Les conducteurs doivent adopter des comportements responsables permettant ainsi de rendre les routes du Québec plus sécuritaires.

(Source: Sûreté du Québec)