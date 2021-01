Feu vert à une seule grille de tarification des transports en commun

L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) pourra aller de l’avant avec sa refonte tarifaire, car celle-ci a été approuvée à l’unanimité par le Conseil d’administration de l’organisme, le 18 décembre. Cette refonte touchera les usagers du réseau de transport de la Rive-Sud. Simplification de la tarification, découpage de la grande région de Montréal en zones et gratuité du transport en commun pour les enfants de 12 ans et moins sont entre autres au nombre des changements adoptés par l’organisme.

Cela dit, la refonte aura aussi pour effet, pour les usagers de la Rive-Sud qui se rendent à Montréal, de devoir payer plus cher (environ 45$ de plus), car en traversant le fleuve, ils se retrouveront dans une nouvelle zone, que ce soit par métro, autobus ou via le futur REM à Brossard. Dans son projet bonifié, l’ARTM annonce que l’augmentation brusque à certains endroits sera étalée sur 4 ans.

Vaste consultation

Le projet de refonte tarifaire a fait l’objet cet automne d’une vaste consultation publique à laquelle ont participé plus de 1000 personnes et organismes.

«C’est un moment historique pour le transport collectif, alors que nous allons grandement simplifier la vie des usagers, notamment en réduisant fortement le nombre de tarifs », a déclaré Benoît Gendron, directeur général de l’ARTM.

La refonte s’appuie sur un découpage du territoire en quatre zones et sur de grandes catégories tarifaires, principalement les titres «tous modes» et les titres «bus partout». Elle prévoit par ailleurs une harmonisation des rabais étudiants à 40 %, entre autres. La refonte sera déployée par étapes, du 1er juillet 2021 au 1er juillet 2025.

La refonte tarifaire se fait à coût nul, à savoir qu’elle met de l’avant des tarifs similaires aux tarifs actuels et n’a pas de conséquences sur les contributions municipales.

L’ARTM se penchera sur l’enjeu de la tarification sociale, un sujet qui a soulevé un grand intérêt durant la consultation publique, et proposera des recommandations à cet égard à l’été 2021.

Pour quelque 95 % de la population de la région métropolitaine, la refonte tarifaire se traduira par des tarifs semblables ou plus avantageux, et pour 5 %, l’augmentation sera étalée sur une période de quatre ans. «Mais surtout, tous les citoyens, sans exception, auront accès à une tarification plus simple, plus cohérente et offrant davantage de services à prix équivalent», précise Daniel Bergeron, directeur exécutif, Planification des transports et mobilité.

Bonifications à la suite de la consultation publique de l’automne 2020

Harmonisation des rabais aux étudiants à 40 % pour l’ensemble des titres de transport.

Élargissement de la gratuité d’accès aux enfants de 6 à 11 ans à tous les services de transport collectif.

Atténuation des hausses brusques de tarifs sur 4 ans avec le retrait progressif des titres actuels et la mise en place de titres REM transitoires.

Mise en place de mesures particulières pour faciliter la mise en œuvre de la refonte tarifaire tout en respectant ses objectifs et principes.

Maintien des initiatives tarifaires municipales existantes à l’intérieur du nouveau cadre tarifaire avec des balises assurant la cohérence et l’efficacité d’application, pour l’accès gratuit à certains services de bus locaux et les rabais accordés à certaines clientèles, notamment les aînés. Prochaines étapes

Des recommandations à l’égard de la tarification sociale seront déposées au cours de l’été 2021.

Le projet de refonte tarifaire sera déployé progressivement du 1er juillet 2021 au 1er juillet 2025.

(Avec la collaboration d’Hélène Gingras)