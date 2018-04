Feu vert aux vélos sur les trottoirs

Crédit photo : Le Soleil de Châteauguay - Michel Thibault

Les villes pourront bientôt autoriser les bicyclettes à rouler sur les trottoirs.

Si elles décident d’aller de l’avant, elles devront implanter une signalisation appropriée. Quant aux vélos, ils devront y rouler à une vitesse «prudente et raisonnable» et laisser la priorité aux piétons.

C’est l’une des nouvelles mesures du Code de la sécurité routière adoptées par le gouvernement du Québec visant les cyclistes. En voici d’autres, déjà en vigueur depuis le 18 avril ou qui seront effectives à partir du 18 mai.

Nouvelles règles pour les cyclistes

1 – Le cycliste n’a plus l’obligation de signaler son intention de ralentir ou de s’immobiliser, mais doit indiquer qu’il veut tourner si le geste est faisable sans danger.

2 – Les amendes pour les infractions sont augmentées. Elles passent de 80 à 100 $.

3 – Des mesures alternatives sont permises pour combler l’absence de réflecteurs sur des parties du vélo ou pour circuler à la noirceur, comme le feu blanc à l’avant.

4 – Le cycliste peut circuler aussi près que possible de la bordure ou du côté droit de la chaussée, en tenant compte de l’état de la route et des risques d’ouvertures de portières.

5 – Le cycliste peut circuler sur l’accotement dans le même sens que la circulation.

6 – Il est interdit de circuler à vélo avec la vue obstruée ou la conduite gênée par un passager, un animal ou un objet.

7 – Un cycliste doit s’immobiliser à plus de 5 m d’un autobus scolaire dont les feux rouges intermittents sont en marche.

8 – Le conducteur d’un véhicule routier doit ralentir et respecter une distance de 1 m lorsqu’il dépasse un cycliste sur les routes où la limite est de 50 km/h et moins et 1,5 m sur les routes où la limite est de plus de 50 km/h.

9 – Le cycliste peut circuler entre deux rangées de véhicules lorsqu’il se trouve en présence d’une voie réservée au virage à droite.

(Source : Transports Québec)