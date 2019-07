Feu vert pour une camionnette chez Kia

Article par Guillaume Rivard

Si les constructeurs américains accaparent tous les projecteurs en ce moment dans la catégorie des camionnettes intermédiaires, surtout avec les nouveaux Ford Ranger et Jeep Gladiator, leurs rivaux coréens pourraient faire des vagues eux aussi au début de la prochaine décennie.

En décembre dernier, le directeur mondial du design chez Hyundai, Luc Donckerwolke, a déclaré que sa compagnie souhaitait dévoiler la version de série du prototype Santa Cruz le plus tôt possible (sans doute en 2020) et la commercialiser d’ici 2022 ou 2023. Il a même mentionné qu’un pendant Kia figurait aussi dans les plans.

Or, dans une récente entrevue au magazine CarsGuide, le chef des opérations de Kia Australie, Damien Meredith, a confirmé que la camionnette de Kia a reçu le feu vert et qu’elle sera prête à peu près en même temps que celle de Hyundai.

« Le travail a commencé. On parle d’une camionnette à cabine simple et à cabine double, affirme Meredith. On va retrouver une gamme complète d’options et d’accessoires, dont un moteur à essence et un diesel. »

Fait intéressant, le responsable de Kia laisse présager un authentique camion avec carrosserie sur cadre qui rivaliserait directement avec le Ranger au lieu d’un véhicule plus « soft » bâti sur une structure monocoque comme le Honda Ridgeline et le futur Hyundai Santa Cruz. Il n’a cependant donné aucune précision sur le genre de groupe motopropulseur qui prendrait place sous le capot.

Kia pourrait vendre son produit en Asie, en Australie et dans d’autres marchés où la version internationale du Ranger est commercialisée, sans parler de modèles concurrents offerts par Toyota, Mitsubishi, Volkswagen et d’autres.

La grande question est la suivante : verra-t-on un jour une camionnette Kia en Amérique du Nord? Honnêtement, les chances sont très minces, mais on ne sait jamais, surtout en voyant l’appétit grandissant des consommateurs pour ce type de véhicule. Si Hyundai nous arrive avec une camionnette, pourquoi pas Kia?