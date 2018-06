Les feux d’artifice de citoyens sont-ils permis ?

Crédit photo : Pixabay

À l’approche de la Fête nationale et de celle du Canada, certains citoyens auront peut-être l’envie de souligner l’événement avec des feux d’artifice. Or, les municipalités encadrent l’utilisation de pièces pyrotechniques. Certaines l’autorisent, d’autres non.

Si c’est permis, il faut respecter la règlementation. Par exemple, le site utilisé ne doit pas être obstrué et mesurer au moins 30 mètres sur 30 mètres comme le stipule, en guise d’exemple, le règlement de la Ville de La Prairie.

La Prairie

Avant d’allumer tout pétard, il faut obtenir un permis du Service de sécurité incendie. Pour ce, il faut formuler une demande par écrit au moins 15 jours avant la date d’utilisation souhaitée. Aucuns frais ne sont exigés pour obtenir une autorisation.

Saint-Constant et Sainte-Catherine

Seul un organisme sans but lucratif accrédité par la municipalité peut adresser une demande. L’utilisation de feux d’artifice doit se faire dans le cadre d’une activité dite «d’intérêt public».

Candiac, Delson, Saint-Mathieu et Saint-Philippe

Pour ces villes desservies par la Division prévention Les Berges du Roussillon, la procédure est la même. La demande doit être acheminée à la Division prévention 15 jours avant l’utilisation des pièces pyrotechniques. Aucuns frais ne sont exigés pour obtenir une autorisation.

Les lieux où seront allumés les feux d’artifice doivent être conformes au règlement en vigueur. Le but étant d’éviter tout risque d’incendie, selon les informations d’Annie Bilodeau, chef de division-prévention Les Berges du Roussillon.