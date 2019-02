Fiabilité : Consumer Reports destitue la Tesla Model 3

Article par Olivier Beaulieu

À peine neuf mois après avoir endossé la fiabilité de la Tesla Model 3, le célèbre magazine américain Consumer Reports retire son appui à la petite berline électrique.

Consumer Reports retire sa recommandation après une série de plaintes de ses abonnés au sujet de problèmes récurrents à la peinture, au système électronique et aux moulures de la voiture. Cela étant dit, le magazine précise que la Model 3 a obtenu des résultats époustouflants à son test d’appréciation de la clientèle. Autrement dit, malgré de nombreux problèmes électroniques et mécaniques ainsi que de grands retards au niveau de la production et des livraisons, les données obtenues par le magazine révèlent une grande appréciation des consommateurs à la marque.

Selon Jake Fisher, directeur principal des tests automobiles au Consumer Reports, « Tesla performe très bien au niveau du comportement routier et la satisfaction de sa clientèle demeure haute. Puisque sa fiabilité n’a pas été constante selon nos membres, des changements de recommandation à son statut s’imposaient. […] Dans la plupart des cas, la fiabilité affecte la satisfaction des automobilistes sauf chez certains véhicules comme Tesla, Chevrolet Corvette et Jeep Wrangler où on oublie ces problèmes. »

Du côté de Tesla, on répond avoir déjà fait de nombreuses améliorations au modèle. Selon un porte-parole, « la grande majorité des problèmes ont été corrigés via des améliorations au design et au système de la voiture. »

Selon l’agence Reuters, cette nouvelle a fait chuter la valeur de l’action de Tesla de 3,4% en bourse.