Fiat 500X Édition Urbana : pour un peu plus de style

Article par Guillaume Rivard

Pour ceux qui voudraient se démarquer davantage au volant de la Fiat 500X, FCA vient d’annoncer une nouvelle Édition Urbana pour 2019.

Basée sur la 500X Trekking, cette version de la compacte à hayon italienne arbore des boîtiers de rétroviseurs, poignées de portes, contours de feux arrière, garniture de hayon et autres moulures au fini noir. Un logo 500X accentué de cuivre se retrouve à quelques endroits, dont sur le moyeu des jantes de 18 pouces au fini noir mat. Des longerons de toit noirs ainsi que des phares à DEL avec antibrouillards et contours noirs complètent l’apparence extérieure.

À l’intérieur, la 500X Édition Urbana comprend des sièges exclusifs ornés d’un tissu noir à motif Castiglio et de logos 500 brodés couleur cuivre, un tableau de bord texturé au fini noir avec un logo 500 cuivré, une console centrale peinte en noir ainsi que des garnitures spéciales sur les bouches d’air et la radio.

Très abordable, l’Édition Urbana coûte seulement 995 $ de plus que la 500X Trekking, qui se vend à partir de 32 995 $ avant les frais de transport et de préparation. D’autres options et ensembles peuvent s’y ajouter, par exemple le groupe d’aide au conducteur amélioré (1 795 $), le toit panoramique à deux panneaux et le système audio Beats (1 795 $), les sièges avant chauffants et le pare-brise chauffant (495 $), le groupe confort (695 $) et la navigation par GPS (700 $).

Il n’y a aucun changement sous le capot, donc vous aurez le même moteur MultiAir turbocompressé de 1,3 litre avec fonction d’arrêt/redémarrage, une boîte automatique à neuf rapports et un système de transmission intégrale avec désaccouplement de l’essieu arrière.

La nouvelle Fiat 500X Édition Urbana 2019 est disponible dès maintenant chez les concessionnaires Fiat à travers le Canada.