Fiat abandonne la 500 en Amérique du Nord

Article par Germain Goyer

FCA a annoncé que la marque Fiat abandonnait la commercialisation de la 500 de génération actuelle pour l’ensemble de l’Amérique du Nord à compter de 2020.

Chez Fiat, on nous assure que l’inventaire de 500 permettra de répondre aux besoins de la clientèle jusqu’au courant de l’année 2020.

La 500e, soit la version électrique de la sous-compacte vendue aux États-Unis, tirera aussi sa révérence.

Pour 2019, soulignons que la Fiat 500 est livrée avec un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,4 L qui développe 135 chevaux et 150 livres-pied. Une version Abarth est aussi offerte. La puissance et le couple passent respectivement à 160 chevaux et 170 livres-pied. On peut obtenir une version cabriolet autant avec la 500 qu’avec la déclinaison Abarth.

En 2018, il s’est vendu 269 exemplaires de la 500 au pays. En revanche, seulement 79 500X et 13 500L ont trouvé preneur au cours de la même période à l’échelle du Canada.

Pour la prochaine année, le constructeur italien continuera d’offrir les 500L, 500X et 124 Spider.

Rappelons que c’est en 2011 que Fiat a effectué un retour au Canada et aux États-Unis.