Fils électriques fauchés à Saint-Philippe : la benne du camion était ouverte

Le début d’incendie causé par un camion qui a accroché des fils électrique le 19 juillet, vers 16h20, à Saint-Philippe a été causé par la benne laissée levé par le camionneur, qui sortait de la carrière.

«Trois poteaux ont été sectionnés, des fils de moyennes et de basses tensions ainsi que de communication ont été endommagés et un transformateur est tombé sur un terrain, causant un début d’incendie dans l’herbe», explique Sébastien Lavoie, chef de division au Service de sécurité incendie de La Prairie, Saint-Philippe et Saint-Mathieu.

Le rang Saint-Marc a été fermé à la circulation au moment de l’intervention des pompiers pour des raisons de sécurité.

Le début d’incendie a rapidement été maitrisé. Plus de 1 500 abonnés du secteur ont été privés de courant en soirée. Au lendemain de l’incident, Hydro-Québec s’affaire à réparer les dommages. Moins d’une dizaine de résidents à proximité n’ont pas d’électricité. La situation devrait être rétablie vers 12h15.