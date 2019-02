Fin imminente pour la Toyota Prius c?

Article par William Clavey

Lors d’un événement médiatique entourant le lancement de la toute nouvelle Toyota Corolla hybride 2020, Ed Laukes, responsable des communications chez Toyota aux États-Unis, a déclaré que la Prius c quittera le marché bientôt.

Mais qu’en est-il du marché canadien?

Une sous-compacte qui se vend bien

Malgré le fait que les VUS occupent tout l’espace du parc automobile et que Toyota commercialise désormais une Corolla hybride affichant une consommation d’essence kif-kif avec une Prius, le constructeur n’a pas de projets, du moins, à court terme, de cesser de vendre sa petite Prius c au Canada.

Du moins, c’est ce que stipule Romaric Lartilleux, responsable des relations publiques chez Toyota Canada. Selon lui, le marché canadien achète encore cette sous-compacte hybride, même qu’elle a récemment enregistré des chiffres de vente à la hausse.

« Nous continuons de vendre la Prius c, car c’est un modèle populaire au Canada et unique dans sa catégorie. D’ailleurs, les ventes de Prius c en janvier étaient en hausse de 14% », note-t-il.

Remarquons que ce genre de tendance a déjà été observé chez Toyota avec des véhicules comme le Venza et, plus récemment, la Yaris à hayon. Celle-ci est discontinuée chez nos voisins du sud, mais continue d’être offerte ici.

En effet, les habitudes d’achat des consommateurs canadiens, surtout les Québécois, sont bien différentes de celles des Étatsuniens. Les statistiques démontrent que malgré la montée en popularité des VUS, les petites voitures demeurent très en vogue dans la Belle Province. C’est pour cette raison que Nissan commercialise la Micra au Canada, et non aux États-Unis, et pourquoi la Hyundai Accent se vend mieux au Québec que partout ailleurs au Canada.

Bref, la Toyota Prius c n’a pas dit son dernier mot sur le marché canadien.