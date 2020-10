Finale de la Ligue de baseball junior AA : les Cobras prennent l’avance

Les Cobras de Saint-Constant ont pris l’avance 2-0 dans la finale de la Ligue de baseball junior AA du Québec face aux Pirates de Laval grâce à un gain de 5-3, hier soir.

Il s’agit de la deuxième victoire consécutive du club local dans cette série quatre de sept face aux champions de la saison régulière. Les Cobras ont terminé derrière eux.

«On a connu un bon match, résume l’entraîneur-chef des Cobras, Éric Cadieux. On a profité des erreurs de Laval et on a bien frappé la balle encore une fois. L’équipe en séries est maintenant rendue à .360 de moyenne au bâton.»

Il ajoute que l’équipe «a encore une fois gagné en famille», une expression qu’il répète à ses joueurs depuis le début de la saison.

La série se transporte à Saint-Constant pour les deux prochains matchs, au parc Leblanc, samedi et dimanche. Les deux parties sont présentées à 19h. Advenant deux autres victoires, les Cobras seraient sacrés champions par balayage dimanche.