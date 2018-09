Fini les initiations intimidantes au cégep

Crédit photo : Le Saint-François - Pierre Langevin

Contrairement à l’époque des initiations parfois mesquines et intimidantes pour certains étudiants, la rentrée collégiale se déroule désormais sous un meilleur jour au Collège de Valleyfield.

Depuis 5 ans, le retour en classe est souligné par une fête très animée qui rassemble les élèves des 17 programmes de cours offerts à l’établissement d’enseignement de la rue Champlain. Une dizaine de jours après le début des cours, quelque 1000 cégepiens se donnent rendez-vous à l’activité d’accueil «Le Défi de la rentrée» qui propose des épreuves inusitées dans un contexte jovial et entraînant.

Les initiations ont toujours leur place mais elles doivent répondre aux nouvelles normes établies cette année par le ministère de l’Éducation du Québec. De plus, les demandes doivent recevoir l’approbation de la direction du Collège.

«La mesquinerie n’a pas sa place et on évite toute forme de discrimination. Les initiations du passé ne sont plus permises. La rentrée doit se faire dans le respect de l’être humain», assure la directrice générale, Suzie Grondin. «Les règles ont été resserrées afin d’empêcher les débordements», d’ajouter Julie Duranleau, conseillère à la vie étudiante.

Mardi, après le traditionnel dîner d’accueil, les représentants des programmes d’études ont été invités à se pointer devant le Collège, près du chemin Larocque, pour défendre les couleurs de leur équipe. Ceux qui ne font pas partie du «Défi» ont la possibilité de prendre part à la fête en se prêtant à des épreuves hors concours comme les combats de gladiateurs dans les structures gonflables.

Les participants en viennent aux prises dans des épreuves amicales telles que le «Lip Sync Battle», les jeux de balles ainsi que «l’attrape Oréo avec la bouche à partir du front sans toucher avec les mains». Les joutes permettent d’amasser des points pour les équipes qui convoitent le trophée du «Défi de la rentrée».

Cette année, c’est le groupe de Techniques d’éducation spécialisée qui a remporté la palme devant l’équipe du Tremplin DEC (2e) et les membres du programme d’Arts visuels (3e). Les gagnants succèdent aux champions couronnés depuis 4 ans : Techniques administratives (2014, 2015), Arts visuels (2016) et Éducation à l’enfance (2017).

Clientèle stable

Pendant que le réseau collégial connaît une légère baisse du nombre d’étudiants (-1,7%) au Québec, le Collège de Valleyfield maintient sa clientèle pour la session d’automne 2018 avec un peu plus de 2350 inscriptions.

Les élèves en provenance de Vaudreuil-Soulanges constituent encore cette année la plus grande portion de l’effectif étudiant (43%). Près de 125 élèves demeurant à l’extérieur de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent ont également choisi de poursuivre leurs études au Collège de Valleyfield. Plus de 875 étudiants ont adhéré aux programmes préuniversitaires et les techniques comptent environ 1475 inscriptions.

Quelque 1000 nouveaux étudiants entreprennent leur parcours d’études collégiales et près d’une centaine d’entre eux profitent de la nouvelle résidence étudiante inaugurée le 22 août dernier.