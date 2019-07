Fini le diesel pour les Chevrolet Equinox et GMC Terrain

Article par Guillaume Rivard

Si les moteurs diesel restent une option populaire du côté des camionnettes, ils se font extrêmement rares ailleurs dans l’industrie automobile.

Après avoir fait le pari d’ajouter un moteur turbodiesel de 1,6 litre aux Chevrolet Equinox et GMC Terrain lors de leur refonte il y a deux ans, General Motors a décidé de l’abandonner pour l’année-modèle 2020. Un porte-parole du constructeur a confirmé la nouvelle au site Autoblog vendredi.

Sans donner plus de détails sur la répartition des ventes, il a expliqué que les moteurs à essence de 1,5 et 2,0 litres (eux aussi turbocompressés) attiraient une vaste majorité de clients, mettant ainsi en cause la pertinence du diesel.

Êtes-vous surpris? Personne ne devrait l’être, en fait.

Dans le cas de l’Equinox 2019, le moteur diesel est disponible en versions LT et Premier, mais il exige un supplément de 4 200 $ par rapport au moteur à essence de 1,5 litre. L’extra demandé n’est que de 500 $ par rapport au turbo de 2,0 litres, cependant.

La consommation moyenne est évidemment plus faible, soit 7,4 L/100 km au lieu de 8,3-9,7 si vous optez pour l’essence, mais rappelez-vous que le diesel coûte relativement plus cher à la pompe.

La capacité de remorquage n’est que de 1 500 livres avec le turbodiesel (identique au moteur de 1,5 litre, alors que celui de 2,0 litres peut remorquer jusqu’à 3 500 livres), mais il faut dire que le couple supérieur est apprécié quand on a besoin d’une bonne accélération en ville. D’un autre côté, plusieurs se sont plaints du bruit et du manque de raffinement du moteur diesel après en avoir fait l’essai chez le concessionnaire.

Si vous désirez toujours vous procurer un VUS compact à moteur diesel, le seul choix qui reste est le Mazda CX-5 Signature Diesel 2019, qui sera finalement en vente au Canada cet automne à un prix dépassant les 40 000 $.