Fini les voitures Mercedes-AMG à propulsion?

Article par Guillaume Rivard

Mercedes-Benz, qui a récemment annoncé que toutes les voitures AMG auront une version hybride rechargeable dans le futur, serait en train d’envisager un autre changement majeur pour sa division de performance : faut-il abandonner les systèmes à propulsion?

« Nos clients nous ont donné la réponse et la plupart veulent quatre roues motrices, a déclaré le patron d’AMG, Tobias Moers, dans une entrevue accordée au magazine britannique Autocar. À l’époque où nous offrions une Classe E AMG en versions à propulsion et à rouage intégral, plus de 90% choisissaient cette dernière. »

Retenir uniquement des systèmes à rouage intégral semble tout à fait logique pour des véhicules à usage plus quotidien, mais qu’en est-il des voitures sport? Est-ce que la formidable Mercedes-AMG GT et la SL de nouvelle génération (qui emploiera la même plateforme) subiront un tel sort elles aussi?

« Quand les clients me parlent de la GT, ils me questionnent tout de suite sur la transmission intégrale, ajoute Moers. Par rapport à la concurrence, c’est le désavantage d’AMG sur le plan pratique. Les gens à Munich, par exemple, veulent toujours avoir quatre roues motrices. Je crois que c’est pour la sécurité et la stabilité. »

Ceci étant dit, il faut s’attendre à ce que le système 4MATIC du constructeur allemand soit adapté aux besoins et à la personnalité de chaque modèle AMG au sein de la gamme. Ainsi, certains pourraient miser sur un système semblable à celui de l’actuelle E 63, une voiture propulsée par ses quatre roues en temps normal, mais qui peut aussi transférer 100% du couple à l’essieu arrière selon les conditions de conduite et les actions du pilote.

Par ailleurs, d’autres modèles AMG profiteront d’un groupe motopropulseur hybride comprenant un moteur électrique à l’arrière afin d’optimiser la performance et l’économie de carburant.

Enfin, Moers n’a pas nié la possibilité que la future Mercedes-AMG C 63 remplace son V8 biturbo par un moteur plus petit à six cylindres dans le but de respecter les normes d’émissions plus strictes à l’échelle mondiale.