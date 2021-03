Fissures de fondations : les risques de l’hiver

Une fissure dans votre fondation peut causer des dommages structurels importants à votre maison ou à votre entreprise. Si vous détectez le problème tôt, il faudra penser à faire réparer les fissures de fondation rapidement, et particulièrement en hiver. Pourquoi ? Parce qu’avec les cycles de gel/dégel que nous connaissons en hiver au Québec, il est plus risqué de ne pas régler un problème de fissures de fondations. Pour vous aider à mieux comprendre l’importance de faire ces travaux, voyons quels sont les risques de l’hiver sur les fissures de fondation.

Signes de fissures dans votre fondation

Il existe divers signes qui peuvent indiquer que votre fondation est fissurée. En tant que propriétaire, il est essentiel de reconnaitre ces symptômes. En voici quelques-uns :

– Fissures dans les murs : Les fissures dans vos murs sont l’un des premiers signes de dommages aux fondations. Si vous remarquez que de fines fissures commencent à se former le long des surfaces de votre maison, il est également essentiel de commencer le processus d’inspection de vos fondations.

– Les portes ne peuvent pas se fermer ou s’ouvrir correctement : Un autre signe est un cadre de porte déformé. Si vous ne parvenez pas à fermer ou à ouvrir les portes aussi facilement qu’avant, cela peut indiquer qu’il y a un problème avec votre fondation.

– Les planchers commencent à s’affaisser : Si vos planchers ont récemment commencé à s’affaisser ou à s’incliner à des angles étranges, il s’agit d’un autre signe potentiel de dommages structurels pouvant résulter d’une fondation fissurée.

– Humidité au sous-sol : Si vous sentez une odeur d’humidité dans votre sous-sol, il peut également s’agir de dégâts d’eau causés par une fissure dans votre fondation.

Fissures de fondation : les risques de l’hiver

Les fissures de fondations sont courantes dans la plupart des maisons. Cependant, le sol gelé, déclenché par le temps glacial en hiver, peut provoquer et agrandir des fissures auparavant insignifiantes. Lorsque l’eau du sol autour de votre maison gèle, cela provoque des mouvements et des soulèvements du sol. Ces mouvements dus à l’action du gel poussent le sol contre la fondation et créent une pression sur vos murs de fondation. Quand il fait vraiment froid, comme ici au Québec, le sol gèlera bien sous la surface. Cela provoque une pression, qui peut provoquer des fissures dans les murs de fondation et les planchers du sous-sol, ou cela peut augmenter la taille des fissures déjà existantes.

Bien que des fissures capillaires aient pu exister auparavant, chaque cycle de gel / dégel change la taille et la forme de ces fissures. Vous avez peut-être déjà eu des fissures dans les fondations et vous n’avez peut-être jamais eu d’eau dans le sous-sol auparavant, mais chaque hiver change les fissures, les rendant plus grandes, plus longues et / ou plus larges. Les fissures horizontales ou les fissures des marches d’escalier sont causées par des soulèvements dus au gel. Ces types de fissures changeront également de forme avec le temps et finiront par causer des infiltrations d’eau.

La réparation des fissures de fondation est nécessaire pour protéger l’intégrité structurelle de votre maison et pour protéger vos biens contre les dégâts d’eau et les moisissures. Il sera donc important de faire appel à des spécialistes le plus rapidement possible pour éviter de graves dommages à votre bâtiment.