Fondation Anna-Laberge : 80 730 $ amassés grâce aux Coups de cœur de José Gaudet

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

L’événement «À table – Les coups de cœur de José Gaudet» au profit de la Fondation Anna-Laberge a permis de récolter 80 730$, le 9 mai.

Tenue au Complexe Roméo-V.-Patenaude à Candiac, l’activité était animée par l’humoriste et sa conjointe Ève N. Ouellette. Les invités ont eu la chance de déguster un menu quatre services conçu spécialement pour M. Gaudet par deux restaurants de Saint-Lambert, Primi Piatti et le Cru bar à huîtres.

Plusieurs artistes coup de cœur de M. Gaudet était présents pour divertir les convives tout au long de la soirée: Lise Dion, Patrice Michaud, Marc Hervieux, Patrice L’Écuyer, Benoit Charrette, Richard Turcotte, Philippe Laprise, Les Grandes crues, Pierre Hébert et Marie-Christine Proulx.

Du montant total, plus de 6500$ ont été récoltés grâce à un encan silencieux. L’encan crié, quant à lui, a permis d’amasser 10 800$.

Cette 3e édition-bénéfice de l’événement À table! se tenait sous la présidence d’honneur de Nathalie Bernard, du Centre Desjardins entreprises Sud-Ouest de la Montérégie. Il a été organisé par des gens d’affaires de la région et le soutien de commanditaires. (H.G.)

Qu’est-ce que la Fondation Anna-Laberge ?

L’organisme amasse des fonds pour le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSS-MO) sur le territoire Jardins-Roussillon. Elle répond aux besoins de l’Hôpital Anna-Laberge, des CLSC Kateri, Jardin-du-Québec et de Châteauguay ainsi que des centres d’hébergement de Châteauguay, La Prairie et Saint-Rémi.