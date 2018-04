La Fondation Gisèle Faubert amasse 230 000 $ lors de son «Happening»

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Le «Happening» de la Fondation Gisèle Faubert a permis d’amasser 230 000$, samedi, au complexe Roméo-V.-Patenaude à Candiac. Gregory Charles et DJ Abeille Gélinas ont enflammé les quelque 200 personnes présentes qui se sont déhanchées sur la piste de danse, rapporte Audrey Chartier, coordonnatrice aux projets de la Fondation. «C’est une belle réussite pour nous et les gens ont apprécié le spectacle», mentionne-t-elle. L’organisme, qui amasse des fonds pour ouvrir une première maison de soins palliatifs dans la MRC de Roussillon, a un objectif global de 7,2 M$ pour assurer les frais liés au coût et à la construction de la maison. Plus de 830 000$ ont été recueillis jusqu’à présent en deux ans de campagne de financement.