Ford abandonne presque toutes ses voitures en Amérique du Nord

Article par William Clavey

Dans un communiqué de presse bouleversant, Ford a annoncé l’abandon de la Fusion, de la C-MAX, de la Taurus et de la Fiesta sur le marché nord-américain d’ici 2020. Quant à la Ford Focus, dont la nouvelle génération a récemment été révélée, seule la version Focus Active sera disponible aux États-Unis, mais ne sera pas vendue au Canada. Selon le constructeur, l’engouement actuel envers les véhicules utilitaires et les camionnettes fait en sorte qu’il n’a malheureusement plus de profits à faire avec le marché des voitures.

C’est tellement triste!

Ford déclare que d’ici les deux prochaines années, 90% de sa gamme de produits sera composée de véhicules utilitaires, de camions et de produits dédiés aux flottes commerciales. Cette décision vient en réaction au déclin en popularité des berlines et des petites voitures. Ce qu’on ne sait pas, c’est quand, au juste, la transition s’amorcera. Chose certaine, l’avenir des produits de performance tant adorés par les passionnés, comme la Focus ST, la Focus RS et la Fiesta ST, ne semble pas très rose…

Par chance, la Mustang, qui continue de vivre un succès de ventes assez remarquable, demeurera au sein de la gamme.

Selon Ford, ses marges de profit ont diminué de façon considérable au premier quart de l’année 2018, passant de 6,4% à 5,2%. Les profits avant taxes ont passé de 2,5 milliards à 2,2 milliards et dans toutes les régions du monde, Ford observe actuellement des pertes importantes.

Des produits comme le Ford EcoSport, la Focus Active, le Bronco, le Ranger et les éventuels remplaçants aux Escape et Explorer risquent, selon le constructeur, d’aider à redresser la situation financière. Cependant, avec le prix de l’essence qui devrait augmenter au fil des ans, Ford demeure néanmoins vulnérable avec autant de camions dans sa gamme. Le constructeur de Dearborn promet tout de même d’incorporer au moins une déclinaison hybride rechargeable ou 100% électrique de chaque modèle d’ici 2020.

Ce changement de direction radical fait en effet réagir. Qu’on le veuille ou non, ce n’est qu’un inévitable contrecoup aux tendances d’achat des consommateurs nord-américains, qui ne semblent pas vouloir se départir de leurs utilitaires tant adorés.