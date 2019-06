Ford confirme la puissance de la Mustang Shelby GT500

Article par Guillaume Rivard

Depuis son lancement au Salon de l’auto de Détroit en janvier dernier, la nouvelle Ford Mustang Shelby GT500 2020 suscite énormément d’intérêt chez les amateurs et la presse automobile avec sa promesse de plus de 700 chevaux, ce qui en fait la voiture de série la plus puissante jamais créée par Ford.

Aujourd’hui, le constructeur a enfin dévoilé les chiffres qu’on attendait. La Shelby GT500 produira 760 chevaux et 625 livres-pied de couple grâce à son V8 suralimenté de 5,2 litres qui s’abreuve d’essence super à indice d’octane de 93.

Ford le décrit comme le moteur V8 suralimenté le plus dense en puissance et en couple au monde.

Ainsi, la Shelby GT500 s’avère plus puissante que la Chevrolet Camaro ZL1 de 650 chevaux et même que la Chevrolet Corvette ZR1 de 755 chevaux.

La reine des muscle cars demeure toutefois la Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye, qui génère près de 800 chevaux – 797 pour être exact.

La Ford Shelby GT500 est aussi la Mustang de série la plus aérodynamique et la plus rapide à l’accélération de l’Histoire, bien que Ford n’ait pas encore annoncé son chrono officiel de 0 à 100 km/h (on parle de 3,5 secondes environ). Elle franchira le quart de mille en moins de 11 secondes.

D’un autre côté, sa vitesse de pointe sera limitée à 290 km/h et nous vous avons expliqué pourquoi dans un précédent article.

La Ford Mustang Shelby GT500 2020 sera en vente cet automne et nous sommes bien sûr impatients de l’essayer en piste, surtout après notre récent contact avec la Shelby GT350.