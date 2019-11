Ford contre Ferrari : la vraie histoire

Article par Le Guide de l’auto

Le nouveau film Ford contre Ferrari relate l’histoire de Carroll Shelby et Ken Miles, dont l’association consiste à déstabiliser Ferrari à la célèbre course des 24h du Mans. Une excellente version très immersive et hollywoodienne s’il en est une, qui ne contient peut-être pas tous les faits dont l’histoire est témoin.

Désirant devenir un chef de file en course automobile, Ford fait une offre d’achat à Ferrari. Après de longues négociations, Enzo Ferrari décide finalement de ne pas signer d’entente avec Ford. Furieux, le grand patron de Ford prend la décision de créer sa propre voiture de course pour aller battre Ferrari sur son propre terrain de jeu, aux 24h du Mans. Ainsi naissait la Ford GT40.

Le journaliste du Guide de l’auto Gabriel Gélinas, qui a également été pilote puis instructeur-chef à l’École de pilotage Jim Russell au Circuit Mont-Tremblant, nous explique tous les détails dans le cadre de cet épisode du balado Au Volant.

Bonne écoute!