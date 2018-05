Ford crée une fenêtre permettant aux personnes aveugles d’admirer le paysage

Article par Olivier Beaulieu

Le manufacturier américain Ford se lance parfois dans des projets insoupçonnés. Récemment, on nous a annoncé le lancement d’un dispositif technologique révolutionnaire permettant aux passagers aveugles d’une voiture de profiter du paysage comme tout le monde!

Ford désirait ainsi offrir la possibilité aux non-voyants et à ceux qui font face à des troubles de la vision de lire le paysage qui se trouve tout juste de l’autre côté de la vitre de la voiture. Pour ce faire, il a développé ce qu’il appelle une vitre intelligente. Le fonctionnement est simple, mais très ingénieux. Pour que le passager puisse lire une image, il n’a qu’à toucher le centre du dispositif afin que ce dernier prenne une photo du paysage. Ensuite, cette image est transformée en vibration selon l’endroit où le passager touche la vitre intelligente. En émettant plus de 255 niveaux de vibrations au travers de la fenêtre, le dispositif offre la possibilité aux passagers aveugles de se créer une image mentale du paysage et ainsi voir sans leurs yeux.

Par ailleurs, ladite fenêtre intelligente peut être connectée au système Bluetooth du véhicule dans lequel elle est installée. Grâce à une intelligence artificielle connectée par la connectivité Internet de la voiture, une voix peut vous décrire en quelques mots ce qui se trouve sur l’image créée en vibration. Ainsi, on complète le portrait créé par la vibration avec des indications auditives pour une meilleure expérience.

Chouette, n’est-ce pas?