Ford donne un premier avant-goût de son futur Bronco

Article par Julien Amado

Pour faire patienter les amateurs du modèle routier, la division Ford Performance vient de dévoiler un Bronco R prototype. Une version dédiée à la compétition qui va être engagée à la Baja 1000, une course hors-route qui se déroule au Mexique.

En 1969, c’est déjà un Ford Bronco modifié qui avait remporté cette course. Cinquante ans plus tard, le nouveau Bronco R prototype sera lui aussi engagé à la Baja 1000. L’occasion est donc parfaite pour le constructeur, qui commémore cet évènement et en profite pour faire parler de son futur VUS dont le dévoilement est prévu au printemps 2020.

Selon Ford performance, le véhicule est basé sur la plateforme du modèle de route. Cela dit, un coup d’œil rapide permet de constater que le Bronco R n’a plus grand-chose à voir avec un véhicule routier. Structure tubulaire, carrosserie minimaliste, suspensions Fox à grand débattement (36 cm à l’avant et 46 à l’arrière !), ce Bronco R se rapproche des véhicules pilotés par Ken Block dans ses célèbres Gymkhanas, comme la Mustang «Hoonicorn» RTR 1965 ou le monstrueux F-150 «Hoonitruck» 1977.

La peinture s’inspire aussi du modèle vainqueur il y a 50 ans (voir galerie photo). Le Bronco R prototype porte aussi un numéro spécial, « 20 » pour la classe dans laquelle il court et « 69 » pour l’année de la victoire.

Le véhicule sera engagé à la Baja 1000 qui aura lieu du 19 au 24 novembre prochain.