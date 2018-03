Ford F-150 hybride, Mustang hybride et Shelby GT500 confirmés pour 2020

Article par William Clavey

DEARBORN (Michigan) – Ford nous a invités à son siège social, à Dearborn, pour nous dévoiler sa stratégie d’affaires pour les années à venir. Plusieurs informations doivent demeurer secrètes, mais certains produits ont été confirmés, donc des déclinaisons hybrides du Ford F-150 et de la Ford Mustang, prévus pour l’année-modèle 2020. Paradoxalement, une Shelby GT500 de plus de 700 chevaux sera également vendue à leurs côtés.

Très peu d’informations

C’était inévitable, l’électrification de l’automobile n’est pas une possibilité, mais plutôt une obligation. Après des berlines intermédiaires, des compactes et mêmes des supervoitures, il est désormais au tour de la Mustang et du F-150 de recevoir une motorisation hybride.

Ford fut très discret à Dearborn au sujet de ses projets d’avenir en matière d’électrification, mais nous a confirmé que pour l’année-modèle 2020, une Mustang hybride offrant des accélérations similaires à une Mustang à moteur V8, et un F-150 hybride offrant la même capacité de remorquage qu’une version à motorisation conventionnelle, seront bel et bien des réalités au sein de sa gamme de produits.

Ford en a également profité pour partager ses projets de VUS qui, selon le constructeur, proposeront tous une version hybride ou hybride rechargeable en 2020.

La Shelby GT500

Nous vivons effectivement dans un monde automobile fascinant. Malgré l’arrivée imminente des bolides à batteries, Ford nous parle d’une Mustang Shelby GT500 encore plus puissante que la dernière version! Plus de 700 chevaux, a confirmé Ford à Dearborn. Cette puissance viendrait d’un V8 suralimenté, mais le constructeur ne s’est pas prononcé sur la cylindrée, la boîte de vitesses utilisée ni son prix de vente. Le Guide de l’auto a eu la chance de la voir, et on peut vous garantir qu’elle est très impressionnante, cette nouvelle super bombe américaine. Mais Ford ne veut pas qu’on en parle pour l’instant. Tout ce qu’on peut vous partager pour le moment est l’image subtile que vous voyez ici.

Nous vous en dirons davantage sur ces nouveaux produits très bientôt.