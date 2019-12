Ford F-150 Lariat ou GMC Sierra Denali?

Article par Julien Amado

Je désire changer mon camion pour un nouveau modèle 2019-2020. J’hésite entre le Ford F-150 EcoBoost 2,7 L (Lariat) et le GMC Sierra Denali équipé du moteur 6,2 L. Les deux véhicules se vendent environ 65 000 $. Pouvez-vous me dire lequel est le plus agréable à conduire et lequel a la meilleure consommation d’essence? Et pour finir, lequel présente la meilleure finition intérieure?

———————–

Bonjour Alexandre,

En ce qui concerne la consommation d’essence, le Ford F-150 à moteur 2,7 L EcoBoost est nettement supérieur au GMC Sierra Denali. Avec le Ford, comptez environ 12 à 13 L/100 km de consommation moyenne. En roulant dans des conditions favorables, il est même possible de descendre à 10 L/100 km, un chiffre impressionnant considérant la taille du camion.

De l’autre côté, le V8 6,2 L de GM est performant et plaisant à conduire… mais plus gourmand. Sa consommation moyenne oscille entre 14 et 16 L/100 km et peut même largement dépasser 20 L/100 km en ville!

En ce qui concerne l’agrément de conduite, les deux camions font du bon travail. Cela dit, la conduite du Sierra Denali est plus raffinée et le véhicule demeure plus stable dans les courbes. Avantage GMC sur ce point. De son côté, le F-150 propose une tenue de route moins sereine. Le train arrière sautille, en particulier lorsque la route est mal revêtue et la pédale de frein pourrait offrir plus de mordant et de puissance.

Le GMC conserve aussi l’avantage au chapitre de la finition intérieure. L’habitacle, très réussi, propose des matériaux de bonne qualité. Du côté du F-150, Ford a utilisé des plastiques durs et d’aspect bas de gamme à certains endroits, ce qui est difficile à justifier dans une camionnette de ce prix.