Ford F-750 World Cruiser : un monstre de luxe pour millionnaires

Article par Sylvain Raymond

Si jamais l’envie vous prend de vous offrir l’ultime camionnette de série F, sachez que ce F-750 baptisé World Cruiser sera mis aux enchères prochainement dans la région de Monterey en Californie.

Le véhicule, qui est capable de remorquer plus de 4 tonnes, aurait coûté pas moins de six millions de dollars à développer.

Ce VR de grand luxe a été commandé par le propriétaire de Dunkel Industries qui n’en n’est pas à ses premières extravagances en matière de camionnette. L’entreprise se spécialise d’ailleurs dans le transport de gros objets. Du lot, on compte des avions de chasse, des satellites et la même la navette Endeavor.

Le World Cruiser est une véritable maison sur roue qui comprend une cuisine, un salon, une salle de bain et des lits pouvant accommoder jusqu’à six personnes pour une nuit.

En cas de besoin, vous pourrez tout de même transporter jusqu’à 8 000 livres dans la caisse.

Sous le capot, ce F-750 propose un moteur turbo diesel Cummins de 6,7 litres qui développe 385 chevaux et un couple étonnant de 1 200 lb-pi. Pas de chiffres de consommation, mais les deux réservoirs du véhicule peuvent contenir près de 230 litres au total. Ce dernier est chaussé sur des roues de 22 pouces et profite d’un aménagement digne des hôtels les plus chics.