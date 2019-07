Ford GT Mk II : encore plus de folie!

Article par Guillaume Rivard

Ford nous avait fait miroiter une nouvelle version de sa super sportive GT la semaine dernière et voilà qu’elle se révèle dans le cadre du Festival de la vitesse de Goodwood, en Angleterre.

La Ford GT Mk II est une édition limitée exclusivement conçue pour la piste et qui atteint de nouveaux sommets de performance. Elle a été développée par Ford Performance en collaboration avec la firme ontarienne Multimatic en profitant de l’expertise gagnée dans le Championnat du monde d’endurance et le Championnat d’endurance WeatherTech de l’IMSA avec la Ford GT de course… sans toutefois tenir compte des règles et des limites imposées par les championnats de course!

« Pour les propriétaires de GT, c’est ce qui se rapproche le plus des performances victorieuses au Mans et de l’extase vécue lorsqu’on croise la ligne d’arrivée en tête, au volant d’une Ford GT », a expliqué Hau Thai-Tang, responsable du développement des produits et des achats chez Ford.

Beaucoup plus puissante

Commençons avec le moteur EcoBoost de 3,5 litres. Comme la GT Mk II n’est pas assujettie aux limites imposées par les organismes d’accréditation des courses, elle est en mesure de livrer 700 chevaux, soit 53 de plus que la GT de route et même 200 de plus que la GT de course.

La boîte à double embrayage à sept rapports a été calibrée spécialement pour une conduite sur circuit, mais ce qui est encore plus intéressant, c’est la technologie innovante de refroidissement, qui comprend un refroidisseur d’air de suralimentation air-air à haute capacité avec vaporisation d’eau monté à l’extérieur.

En gros, le vaporisateur d’eau s’active automatiquement à haute température pour assurer le refroidissement du moteur en vaporisant de fines particules d’eau. À cela s’ajoute une prise d’air sur le toit qui alimente les refroidisseurs auxiliaires du moteur, de l’embrayage et de la boîte de vitesses, assurant ainsi une puissance et une performance constantes.

Aérodynamisme poussé

L’imposant aileron arrière en deux pièces de la nouvelle Ford GT Mk II génère un appui au sol supérieur à celui de la GT de course. Un tout nouveau répartiteur et diffuseur avant a été incorporé ainsi que de nouvelles persiennes sur les ailes et de nouvelles ailettes.

Par rapport à la GT de route, la différence sur le plan aérodynamique est immense : l’appui au sol est au-delà de 400% plus élevé. En outre, les éléments aérodynamiques fixes, la suspension éprouvée en course et les pneus de course Michelin Pilot Sport permettent ensemble d’atteindre plus de 2G d’adhérence latérale.

Châssis amélioré

Sans surprise, la Ford GT Mk II est aussi plus légère et plus agile. Affranchie des systèmes d’ajustement de la hauteur et de modes de conduite de la version routière, elle pèse plus de 90 kilogrammes (200 livres) de moins.

Si la hauteur du châssis demeure fixe, les amortisseurs DSSV sont quant à eux ajustables en cinq positions afin d’améliorer la maniabilité. Par ailleurs, la performance de freinage de la Mk II est supérieure à celle de la GT de course grâce aux freins en céramique de carbone que l’on retrouve dans la version de route (freins Brembo de 15,5 pouces à l’avant et de 14,1 pouces à l’arrière).

Pour ce qui est du poste de pilotage, on retrouve un seul siège de course Sparco personnalisé équipé d’un harnais de course à six points. Un siège pour passager est toutefois disponible en option. Le système d’acquisition de données MoTeC fournit des renseignements sur les performances en piste tout en servant d’écran pour la caméra arrière.

La Ford GT Mk II sera vendue directement par Multimatic via le site FordGTMkII.com. En fait, elle peut être commandée dès maintenant. Mais dépêchez-vous, car seulement 45 exemplaires seront fabriqués dans les installations spécialisées de Multimatic Motorsports.

Et le prix? Il débute à 1,2 M$, soit plus du double de la GT de route!