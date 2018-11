Ford lance une GT plus légère que jamais

Article par Germain Goyer

Pour 2019, Ford commercialisera une édition Carbon Series de sa spectaculaire GT. Il s’agira ni plus ni moins que d’une version allégée.

En effet, le constructeur américain affirme qu’elle est plus légère de 18 kilogrammes en comparaison avec la GT conventionnelle.

Le tout est possible grâce à l’ajout de pièces plus légères. C’est le cas notamment des roues en fibre de carbone, des sorties d’échappement et des écrous de roues en titane ainsi que du hayon en polycarbonate.

Bien qu’on ait retiré les porte-gobelets et l’espace de rangement prévu pour le passager, on n’a pas supprimé tout le confort. Soulignons qu’elle est tout de même dotée de la climatisation, de la radio et du système SYNC 3.

Le choix de la couleur de la bande centrale décorative, des rétroviseurs et des étriers de frein revient au client. Il peut opter pour le gris, l’orange, le rouge ou le bleu.

Il est intéressant de noter que comme la Ford GT conventionnelle, elle peut être immatriculée afin de circuler sur la route comme sur la piste.

On reconnaît d’ailleurs cette édition spéciale par ses deux bandes en fibre de carbone qui la décorent d’un pare-chocs à l’autre. Elle se distingue aussi par ses sièges uniques sur lesquels on retrouve des surpiqûres grises. L’application de ces dernières se prolonge sur le volant.

Ford n’a pas précisé l’impact de cette légèreté sur les performances de la voiture.

Au moment d’écrire ces quelques lignes, nous attendons un retour du département des relations publiques de Ford Canada concernant le prix de vente de cette édition.