Ford lancera deux VUS électriques… en 2023

Article par Guillaume Rivard

En mars dernier, Ford a annoncé un investissement de 850 millions $ dans son usine de Flat Rock, au Michigan, en vue de développer une toute nouvelle plateforme modulaire dédiée aux véhicules électriques.

Le tout fait partie d’un vaste plan de 11 milliards $ qui mènera à la commercialisation de 40 modèles électrifiés au cours des prochaines années.

On sait qu’il y aura des versions hybrides de la Mustang, du F-150 et du futur Bronco, entre autres, un F-150 électrique et un VUS électrique inspiré de la Mustang, ce dernier étant attendu sur le marché en 2020. N’oublions pas de mentionner l’alliance entre Ford et Rivian ainsi que celle avec Volkswagen.

Selon des informations crédibles obtenues par Automotive News, l’usine de Flat Rock assemblera également deux VUS intermédiaires 100% électriques pour les marques Ford et Lincoln. La production devait initialement se faire à Cuautitlan, au Mexique.

Ces deux véhicules quitteront la chaîne de montage vers la fin de 2022 ou le début de 2023 et ils seront vendus en tant que modèles 2023. On n’a pas encore de détails techniques, mais leur gabarit devrait être similaire à celui des Ford Edge et Lincoln Nautilus.

Deux des sources qui ont accepté de parler des projets du constructeur ont aussi laissé entendre que ces ajouts à Flat Rock signalent la fin de la production de la Lincoln Continental aux États-Unis en 2021. La grande berline de luxe continuera d’être fabriquée en Chine, mais l’histoire ne dit pas si elle sera importée chez nous.