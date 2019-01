Ford Police Interceptor Utility 2020 : un nouveau VUS hybride pour les policiers

Article par William Clavey

Quand Ford a annoncé la mort soudaine de ses berlines, nous nous interrogions au sujet des voitures de police. Après tout, nous sommes habitués de voir nos agents de la paix rouler en Ford Taurus, ou même en Crown Victoria.

Il se trouve que Ford a une réponse à notre question avec son tout nouveau Police Interceptor Utility 2020. Et sans surprise, c’est un VUS!

Du déjà vu?

Certes, plusieurs municipalités ont déjà recours au Ford Explorer pour leurs autos patrouilles, mais celui-ci est différent, car il est muni d’une mécanique hybride.

Et si on observe les trois images que Ford nous présente de plus près, on se rend rapidement compte qu’il s’agit du tout nouveau Ford Explorer 2020, un véhicule qui n’a toujours pas encore été dévoilé au grand public.

Pour ce qui est de sa motorisation hybride, Ford parle d’un système autonome, et non hybride rechargeable. Celui-ci serait greffé à un moteur V6 de 3,7 litres. Ainsi, le constructeur promet une nette amélioration de la consommation d’essence, une qualité qui, selon Ford, aiderait aux contribuables à économiser jusqu’à 5 900$ en frais d’essence par année pour une seule auto patrouille.

En effet, avec une cote de consommation moyenne déclarée par EnerGuide à 9,8 L/100, ce VUS à rouage intégral, qui peut aussi remorquer jusqu’à 5 000 livres (2 267 kg), est sans aucun doute peu énergivore.

Autre fait intéressant une voiture hybride éteint entièrement son moteur à essence lorsqu’elle est stationnée, chose que les policiers font souvent. Ainsi, on élime entièrement la consommation d’essence lors de ces périodes d’arrêt prolongées.

Le Ford Police Interceptor Utility 2020 incorpore également une flotte complète de technologies de surveillance de pointe, comme un système de garde du périmètre que Ford nomme «Police Perimeter Alert».

Grâce à des capteurs, le véhicule surveille son propre périmètre en temps réel. Dès qu’il détecte du mouvement ou un comportement potentiellement dangereux, la caméra de recul s’active, les portes se verrouillent et les vitres se ferment automatiquement. Des indices de mouvement apparaissent ensuite sur l’écran multimédia du véhicule afin d’aider l’agent de la paix à mieux repérer le suspect.

Ce nouveau VUS patrouille ultra sophistiqué pourrait se pointer le bout du nez dans votre municipalité dès ce printemps. Et pour les civils, il ne serait pas surprenant de voir sa mécanique hybride aussi apparaître sous le capot du prochain Ford Explorer. D’ailleurs, il y a de fortes de chances que celui-ci soit présenté au Salon de Detroit, le 14 janvier prochain.